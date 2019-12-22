Окслейд-Чемберлен получил травму в матче против «Фламенго» Англичанин был заменен на 75-й минуте игры.

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Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен получил повреждение в финальной игре клубного чемпионата мира с «Фламенго» (1:0). Англичанин травмировал лодыжку в середине второго тайма, неудачно приземлившись на газон.

– Он чувствует себя хорошо. Посмотрим. Необходимо провести тщательное обследование, чтобы узнать, растянута связка или разорвана. Это может стать большой проблемой, но таковы реалии контактного спорта, – цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

В этом сезоне 26-летний хавбек сыграл в 21 матче, отметившись пятью мячами. Всего на счету англичанина 65 игр в составе команды – он забил десять голов и сделал восемь ассистов.