Окслейд-Чемберлен получил травму в матче против «Фламенго» - Советский спорт
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22 декабря 2019 10:04ФутболКорегин Владислав

Окслейд-Чемберлен получил травму в матче против «Фламенго»

Англичанин был заменен на 75-й минуте игры.

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен получил повреждение в финальной игре клубного чемпионата мира с «Фламенго» (1:0). Англичанин травмировал лодыжку в середине второго тайма, неудачно приземлившись на газон.

Он чувствует себя хорошо. Посмотрим. Необходимо провести тщательное обследование, чтобы узнать, растянута связка или разорвана. Это может стать большой проблемой, но таковы реалии контактного спорта, – цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

В этом сезоне 26-летний хавбек сыграл в 21 матче, отметившись пятью мячами. Всего на счету англичанина 65 игр в составе команды – он забил десять голов и сделал восемь ассистов.

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