«Краснодар» оштрафован УЕФА на восемь тысяч евро Штраф должен быть оплачен в течение 90 дней.

УЕФА оштрафовал «Краснодар» на восемь тысяч евро за излишне грубую игру.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Санкции наложены по итогам матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского «Базеля».

Напомним, матч завершился победой российского клуба со счетом 1:0. По ходу матча игроки «Краснодара» получили пять желтых карточек.

Команда Сергея Галицкого заняла в своей группе третье место и завершила борьбу на турнире.