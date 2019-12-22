«Эспаньол» проиграл «Леганесу», продлив безвыигрышную серию до восьми туров Барселонский клуб занимает последнее место в испанской примере.

Матч 18-го тура чемпионата Испании «Леганес» – «Эспаньол» завершился со счетом 2:0.

У победителей на 11-й и 54-й минутах соответственно отличились полузащитник сборной Дании Мартин Брейтуэйт и марокканский нападающий Юссеф Эн-Несери.

Сегодняшние соперники замыкают турнирную таблицу испанского чемпионата. «Леганес» идет на 19-м месте, набрав 13 очков в 18 турах, а «Эспаньол» продолжает занимать 20-ю позицию, имея лишь 10 очков. Команда из Барселоны не может выиграть уже восемь туров кряду, добившись во время неудачной серии лишь двух ничьих и потерпев шесть поражений.

В следующем туре 3 января «Леганес» сыграет в гостях с «Вальядолидом», а «Эспаньол» 4 января встретится на своем поле с «Барселоной».