«Реал Сосьедад» победил в гостях «Осасуну» Матч чемпионата Испании состоялся в Памлоне.

Игра 18-го тура испанской Примеры «Осасуна» – «Реал Сосьедад» завершилась со счетом 3:4.

К исходу первого получала игры гости из Сан-Себастьяна выигрывали 3:0. На 15-й минуте забил Микель Ойарсабаль, на 18-й – Порту, а на 28-й – норвежец Мартин Эдегор.

«Осасуне» удалось сократить отставание до минимума. Перед свистком на перерыв отличился Аридане, а на 48-й минуте – Чими Авила.

В концовке соперники еще раз обменялись голами. На 79-й минуте после подачи углового четвертый гол «Реала Сосьедада» забил шведский нападающий Александер Исак, а на 84-й Авила точным ударом головой оформил дубль.

Стоит отметить, что «Осасуна» заканчивала матч вдесятером. На 70-й минуте был удален аргентинский защитник Факундо Ронкалья.

«Реал Сосьедад» находится на четвертом месте, набрав 31 очко в 18 турах. «Осасуна» занимает 11-ю строчку с 23 очками.

5 января «Реал Сосьедад» сыграет дома с «Вильярреалом». В тот же день «Осасуна» встретится в гостях с «Сельтой».