Карл-Хайнц Румменигге: Под руководством Флика «Бавария» отлично прогрессирует Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал решение мюнхенского клуба о том, что Ханс-Дитер Флик продолжит возглавлять команду до конца сезона.

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– «Бавария» очень довольна работой Ханса-Дитера Флика. Под его руководством команда отлично прогрессирует – это касается как качества игры, так и результатов. На групповом этапе Лиги чемпионов мы установили рекорд, одержав шесть побед в шести матчах. В бундеслиге мы снова близки к первому месту.

Я уверен, что и в следующем году «Бавария» продолжит с того, на чем завершила в последних матчах, а именно – будет демонстрировать привлекательный и успешный футбол. От имени всего клуба я желаю Флику больших успехов, – приводит слова Румменигге пресс-служба мюнхенского клуба.