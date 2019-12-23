Колашинац может продолжить карьеру в Италии Контракт защитника с «Арсеналом» рассчитан до 2022 года.

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Защитник лондонского «Арсенала» Сеад Колашинац может перейти в команду серии А.

По информации Sky Sports, интерес к футболисту проявляют «Наполи» и «Рома». Как сообщает источник, неаполитанцы планируют оформить трансфер уже в январское трансферное окно.

Колашинац перешел в «Арсенал» из «Шальке» летом 2017 года. За это время футболист провел за клуб 88 матчей, в которых забил пять голов и сделал 15 результативных передач.

В текущем сезоне 26-летний защитник принял участие в 16 матчах за лондонцев во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.