«Фиорентина» назначила нового главного тренера 21 декабря клуб уволил Винченцо Монтеллу.

Новым наставником «Фиорентины» стал итальянец Джузеппе Якини. Об этом сообщает клубная пресс-служба. О сроках его контракта, а также других условиях не уточняется.

До прихода в «Фиорентину» Якини тренировал «Сампдорию», «Сиену», «Палермо», «Удинезе», «Сассуоло», «Эмполи» и другие итальянские клубы.

На данный момент «Фиорентина» занимает 15-е место в таблице чемпионата страны, набрав 17 очков.