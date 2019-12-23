«Фиорентина» назначила нового главного тренера - Советский спорт
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23 декабря 2019 23:16ФутболГичунцев Артур

«Фиорентина» назначила нового главного тренера

21 декабря клуб уволил Винченцо Монтеллу.

Новым наставником «Фиорентины» стал итальянец Джузеппе Якини. Об этом сообщает клубная пресс-служба. О сроках его контракта, а также других условиях не уточняется.

До прихода в «Фиорентину» Якини тренировал «Сампдорию», «Сиену», «Палермо», «Удинезе», «Сассуоло», «Эмполи» и другие итальянские клубы.

На данный момент «Фиорентина» занимает 15-е место в таблице чемпионата страны, набрав 17 очков.

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