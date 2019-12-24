Пьяца может продолжить карьеру в «Вероне» Хорватский нападающий «Ювентуса» Марко Пьяца попал в сферу интересов «Вероны».

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Как сообщает Football Italia, также в переходе 24-летнего форварда заинтересована «Сампдории».

Ранее СМИ сообщали об интересе к вингеру сборной Хорватии со стороны «Зенита».

Напомним, что Пьяца перешел в «Ювентус» из «Динамо» Загреб в июле 2016 года, но частые травмы не позволили нападающему закрепиться в основе итальянской команды. В январе 2018 года он был отдан в аренду «Шальке», а в летом – в «Фиорентину».

Добавим, что действующий контракт Пьяцы с туринской командой рассчитан до лета 2021 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость форварда в 7,5 миллиона евро.