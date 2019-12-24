Кудряшов получил предложения из Турции, Швейцарии и Катара, но хочет остаться в России Защитник сборной России покинул «Сочи».

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Защитник Федор Кудряшов имеет предложения из Турции, Швейцарии и Катара, сообщает «Чемпионат.com».

32-летним игроком интересуются «Антальяспор», «Трабзонспор» и «Истанбул» (все – Турция), «Цюрих» (Швейцария) и команда из Катара, название которой не уточняется.

Напомним, в июле Кудряшов перешел в «Сочи» и провел за дебютанта премьер-лиги 16 матчей, в которых забил один гол. Отметим, что в начале года он уже выступал за «Истанбул», в составе которого сыграл восемь матчей.

При этом сам Кудряшов хочет остаться в России, где у него пока нет конкретных вариантов продолжения карьеры.

Ранее Кудряшов также выступал за «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек», «Ростов» и» Рубин».