Забивший «Спартаку» Караев из «КАМАЗа» пройдет просмотр в ЦСКА - Советский спорт
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24 декабря 2019 16:14ФутболЛипкин Антон

Забивший «Спартаку» Караев из «КАМАЗа» пройдет просмотр в ЦСКА

Форвард отправится на сборы в Испанию.

Форвард «КАМАЗа» Давид Караев пройдет просмотр в ЦСКА, сообщает официальный твиттер клуба ПФЛ.

24-летний нападающий отправится с армейцами на сбор в Аликанте (Испания), который начнется 14 января и продлится до 9 февраля.

В нынешнем сезоне Караев провел 20 матчей в первенстве ПФЛ и Кубке России и забил 12 голов, в том числе «Спартаку» в 1/16 финала Кубка России (1:2).

Ранее уроженец Владивказа выступал за «СКА-Хабаровск», «Химки», «Армавир», «СКА» (Ростов-на-Дону) и «Спартак» (Владикавказ).

Напомним, после 19 туров ЦСКА набрал 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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