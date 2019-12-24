Александр Дюков: Не думаю, что Fan ID будет использоваться, как на чемпионате мира Во время чемпионата мира паспорт болельщика был обязательным документом для посещения матчей турнира.

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможности введения паспорта болельщика (Fan ID).

«Смотря что вы подразумеваете под Fan ID, – приводит «Р-Спорт» слова Дюкова. – В том виде, как использовалась на чемпионате мира, не думаю. Возможны другие решения, которые позволят дать какую-то выгоду болельщикам, и с другой стороны не повлекут за собой какие-то неудобства для болельщиков».

Напомним, во время чемпионата мира в России паспорт болельщика являлся обязательным документом для посещения матчей. Он представлял собой пластиковую карточку и именем и фамилией, а также фотографией ее обладателя.

Для иностранцев Fan ID также был аналогом визы для въезда в Россию.