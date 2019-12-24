Абелардо Фернандеса приглашают в «Эспаньол»

Барселонский «Эспаньол» замыкает турнирную таблицу примеры, набрав лишь 10 очков в 18 матчах. 22 декабря каталонцы потерпели поражение 0:2 в гостях у другого аутсайдера «Леганеса», и в понедельник был уволен весь тренерский штаб во главе с Пабло Мачином. Новым главным тренером команды может стать Абелардо Фернандес.
Испанская газета Marca сообщает, что руководство «Эспаньола» обратилось к бывшему защитнику «Барселоны». В качестве тренера Абелардо известен по работе с хихонским «Спортингом» и «Алавесом».
Два года назад Абелардо пришел в «Алавес» в начале декабря, когда команда находилась в примере на последнем 20-м месте (как нынешний «Эспаньол»), и благополучно спас басков от вылета. Сезон-2017/18 клуб завершил на 14-м месте.
В прошлом чемпионате «Алавес» претендовал на место в еврокубках, но в итоге финишировал лишь 11-м, и летом 49-летний Абелардо покинул команду из города Витория-Гастейс.
«Эспаньол» по ходу нынешнего сезона уже дважды менял тренеров. Каталонцы начинали сезон с Давидом Гальего, но тот был уволен 7 октября. Его преемник Пабло Мачин проработал в барселонском клубе лишь два с половиной месяца. Безвыигрышная серия главного аутсайдера примеры длится восемь туров (две ничьи и шесть поражений).
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