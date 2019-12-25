«Барселона» интересует полузащитником «Манчестер Юнайтед»

«Барселона» хочет заключить контракт с 19-летним полузащитником «Манчестер Юнайтед» Анхелем Гомесом, сообщает Manchester Evening News.
Отметим, что игрок отказывается подписывать новое соглашение с клубом, которое истекает будущим летом. Основная причина состоит в том, что он недоволен предложенной ему заработной платой.
Таким образом, Гомес получит право вести переговоры с потенциальными работодателями уже в январе. Отмечается, что «Барселона» является одним из претендентов на игрока.
Всего на его счету пять встреч за взрослую команду «МЮ» в этом сезоне, среди которых три – в Лиге Европы. Результативными действиями Гомес не отметился.
Transfermarkt оценивает полузащитника в четыре миллиона евро.
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