Родригес может перейти из «Милана» в «Наполи»

Защитник «Милана» Рикардо Родригес может продолжить карьеру в «Наполи».
Как сообщает издание Corriere dello Sport, в услугах футболиста заинтересован главный тренер клуба Дженнаро Гаттузо, знакомый с игроком по совместной работе в «Милане».
Родригес перешел в «Милан» из «Вольфсбурга» в 2017 году. В текущем сезоне он провел за клуб всего пять матчей.
В послужном списке защитника восемь забитых голов в 71 матче за сборную Швейцарии.
В чемпионате Италии неаполитанцы расположились на восьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 24 очка после 17 игр. В следующем туре команда Гаттузо сыграет на своем поле против «Интера» 6 января.
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