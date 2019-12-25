Родригес может перейти из «Милана» в «Наполи» Футболист хорошо знаком главному тренеру неаполитанцев Дженнаро Гаттузо.

Защитник «Милана» Рикардо Родригес может продолжить карьеру в «Наполи».

Как сообщает издание Corriere dello Sport, в услугах футболиста заинтересован главный тренер клуба Дженнаро Гаттузо, знакомый с игроком по совместной работе в «Милане».

Родригес перешел в «Милан» из «Вольфсбурга» в 2017 году. В текущем сезоне он провел за клуб всего пять матчей.

В послужном списке защитника восемь забитых голов в 71 матче за сборную Швейцарии.

В чемпионате Италии неаполитанцы расположились на восьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 24 очка после 17 игр. В следующем туре команда Гаттузо сыграет на своем поле против «Интера» 6 января.