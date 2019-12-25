Джейми Варди: «Лестер» занимает заслуженное место в турнирной таблице

32-летний нападающий «Лестера» Джейми Варди прокомментировал результаты своей команды в нынешнем сезоне – после 18 сыгранных туров его клуб с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице.
– Мы всегда были уверены в своих возможностях, но это необходимо доказывать от матча к матчу. На данный момент занимаем заслуженное место в турнирной таблице. У нас есть талант и возможности, мы знаем, что можем создать проблемы любой команде, если сыграем в свою лучшую игру, – цитирует Варди Sky Sports.
В этом сезоне нападающий сыграл в 20 матчах, забив 17 голов и отдав четыре результативные передачи.
В 19-м туре чемпионата Англии «Лестер» сыграет против «Ливерпуля». Матч состоится 26 декабря в 23.00 по московскому времени.
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