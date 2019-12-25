Нуну: Расписание АПЛ в новогодний период – абсурд для всех команд Португальский специалист недоволен малым количеством времени на восстановление между играми чемпионата.

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Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту поделился мнением по поводу ближайшего календаря своей команды в чемпионате Англии.

– У нас будет около 45 часов между матчами с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», и 112 часов между тремя играми до Нового года. Это будет очень сложно, я думаю, что все менеджеры обеспокоены, и это справедливо. По моему мнению, нынешнее расписание не имеет смысла, это абсурд для всех команд. Конечно, есть коллективы, у которых есть три дня отдыха между матчами, но я не знаю конкретной причины, почему у «Вулверхэмптона» меньше времени на восстановление, – цитирует тренера The Daily Mail.

Отметим, что 27 и 29 декабря, а также 1 января соперниками «волков» станут «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Уотфорд» соответственно.

На данный момент «Вулверхэмптон» занимает шестое место в турнирное таблице, набрав 27 очков.