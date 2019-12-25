Пол Паркер: «Манчестер Юнайтед» больше не футбольный клуб Экс-футболист «МЮ» шокирован нынешним положением дел в команде.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер прокомментировал результаты команды в нынешнем сезоне.

– В настоящее время все, что происходит над головой главного тренера, просто шокирует. Постоянно выходят какие-то истории. Тяжело приходится всем. Трудно и бывшим игрокам клуба, ведь ты, поиграв за клуб и получив от этого удовольствие, симпатизируешь ему. Ты можешь не болеть за него, но хочешь видеть, чтобы у клуба все было в порядке. Но это уже не футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Когда-то он был таковым. Не бизнесом, а именно футбольным клубом. Но даже этого теперь нет, – цитирует Паркера The Daily Express.

Напомним, что Паркер выступал за команду с 1991 по 1996 год, отыграв 105 матчей. За годы своего выступления на «Олд Траффорд» он стал двукратным чемпионом Англии (1993-1994).

На данный момент «МЮ» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.