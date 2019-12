Кавани будет зарабатывать в «Атлетико» по 12 млн евро за сезон

Итальянский журналист Николо Скира на своей странице в твиттере сообщил о том, Эдинсон Кавани согласовал с мадридским «Атлетико» условия личного контракта.

Edinson #Cavani is getting closer to #AtleticoMadrid. He doesn’t renew his contract with #PSG. Total agreement between Matador and Enrique #Cerezo for a contract until 2023 with a wages of €12M a year. #transfers