Кавани будет зарабатывать в «Атлетико» по 12 млн евро за сезон Нападающий «Пари Сен-Жермен» ведет переговоры с мадридским клубом.

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Итальянский журналист Николо Скира на своей странице в твиттере сообщил о том, Эдинсон Кавани согласовал с мадридским «Атлетико» условия личного контракта.

Edinson #Cavani is getting closer to #AtleticoMadrid. He doesn’t renew his contract with #PSG. Total agreement between Matador and Enrique #Cerezo for a contract until 2023 with a wages of €12M a year. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 25, 2019

Уругвайский нападающий будет зарабатывать в Мадриде 12 млн евро за сезон, а соглашение будет рассчитано до лета 2023 года. Предполагается, что Кавани перейдет в «Атлетико» в качестве свободного агента по завершении нынешнего сезона, когда закончится его контракт с «Пари Сен-Жермен». Но по сведениям Скиры, не исключено, что испанский клуб уже в январе попробует выкупить уругвайца.

В 2013 году «Пари Сен-Жермен» приобрел Кавани у «Наполи» за 64 млн евро. С тех пор он забил 136 голов в 194 матчах за сильнейшую команду Франции. В нынешнем сезоне на счету 32-летнего форварда лишь 2 гола в 8 матчах лиги 1.