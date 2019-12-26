Защитник «Лестера» Рикарду Перейра: Борьба за чемпионство еще не закончена «Лестер» отстает от лидирующего «Ливерпуля» на десять очков.

Защитник «Лестера» Рикарду Перейра перед матчем 19-го тура премьер-лиги с «Ливерпулем» высказался о борьбе за чемпионство.

«Здесь в Англии никогда не знаешь, чем все закончится, – приводит Goal.com слова 26-летнего португальца. – Конечно, десять очков перед вторым местом – это много.

Но в прошлом сезоне было то же самое: они были впереди на семь очков, а в итоге «Манчестер Сити» выиграл титул. Думаю, что еще ничего не решено, хотя у них и очень хорошее преимущество.

В четверг будет большая игра. Нам будет противостоять очень сложный соперник, который к тому же лидирует в чемпионате. Мы знаем, что будет трудно, но будем играть дома с нашими болельщиками».

Напомним, «Ливерпуль», одержавший 16 побед в 17 турах при одной ничьей, опережает занимающий второе место «Лестер» на десять очков, имея при этом игру в запасе.

Матч «Лестер» – «Ливерпуль» пройдет 26 декабря на «Кинг Пауэр Стэдиум». Начало игры – 23:00 (мск).