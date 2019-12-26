Димитрис Итудис – о матче с «Миланом» в Калининграде: Игра для нас почти гостевая ЦСКА примет «Милан» в регулярном чемпионате Евролиги в Калининграде.

Загрузка...

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал предстоящий матч 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом», который пройдет в Калининграде.

«Эта игра для нас почти гостевая, мы находимся в тех же обстоятельствах, что и миланцы, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Такова жизнь, и мы не пытаемся заранее искать какие-то оправдания.

У соперников амбициозная команда, летом они перестроили состав, а недавно подписали еще одного игрока».

Напомним, ЦСКА впервые в своей истории проведет домашний матч за пределами Москвы.

После 15 туров у действующих чемпионов Евролиги десять побед и пятое место, у «Милана» – восемь побед и восьмое место.