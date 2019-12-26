Александр Руденко – о переходе в «Торпедо»: Хотелось бороться за высокие места «Торпедо» арендовало форварда «Спартака-2» до конца сезона.

Форвард «Спартака-2» Александр Руденко прокомментировал переход в «Торпедо» на правах аренды до конца сезона.

«Впечатления приятные, – приводит слова 20-летнего нападающего официальный сайт черно-белых. – Хотелось перейти в сильную команду и бороться за высокие места, а не находиться в зоне вылета второй год подряд.

Я пришел в «Торпедо», чтобы помочь клубу выйти в премьер-лигу и решить другие поставленные перед командой задачи».

Напомним, в нынешнем сезоне Руденко забил 13 голов в 23 матчах и делит первое место в списке лучших бомбардиров ФНЛ с форвардом «Торпедо» Иваном Сергеевым.

«Торпедо» набрало 51 очко и занимает второе место, отставая на одно очко от «Ротора».