Хосеп Гвардиола: Агуэро незаменим для «Манчестер Сити» Контракт аргентинца с клубом действует до 2021 года.

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о важности для команды нападающего Серхио Агуэро.

«Агуэро просто незаменим. У нас есть еще один отличный форвард в лице Габриэля Жезуса, возможно, придет еще кто-то, когда Серхио покинет команду.

Его гол в матче с «КПР» (3:2) возможно, самый важный момент в истории клуба (в сезоне 2011/12 точный удар Агуэро в добавленное судьей время принес «Сити» победу над «КПР» в последнем туре чемпионата, а вместе с ней - долгожданный титул чемпионов страны). Он намного значительнее, чем четыре трофея в одном сезоне», - цитирует испанца Goal.com.

Напомним, Агуэро перешел в «Манчестер Сити» в июле 2011 года. За это время он провел за клуб 355 матчей, в которых забил 244 гола и сделал 71 результативную передачу.