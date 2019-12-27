Магомед-Шапи Сулейманов: Перешел бы я в «Зенит»? Думаю, нет Футболист предпочтет остаться в «Краснодаре» и ждать предложения от европейского клуба.

20-летний полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о своем желании в ближайшем будущем перейти в один из европейских клубов.

– Как максималисту, конечно, хочется поиграть в Европе. Но для начала ты должен отблагодарить клуб, сделать для него все. Если президент скажет, что меня готовы продать за хорошие деньги, даст добро на трансфер – можно будет о чем-то говорить. А захочет видеть меня в «Краснодаре» – останусь. Перешел бы я в «Зенит»? Думаю, нет. Зарекаться, говорить «никогда бы не перешел» не буду. Но в России не хотел бы играть нигде, кроме «Краснодара», – цитирует полузащитника Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» заинтересована в трансфере российского футболиста.

Сулейманов выступает за краснодарскую команду с июля 2017 года. В этом сезоне он принял участие в 28 матчах, забив шесть голов и отдав столько же результативных передач. Его контракт в силе до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 35 очков.