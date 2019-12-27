Магомед-Шапи Сулейманов: Перешел бы я в «Зенит»? Думаю, нет

20-летний полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о своем желании в ближайшем будущем перейти в один из европейских клубов.
– Как максималисту, конечно, хочется поиграть в Европе. Но для начала ты должен отблагодарить клуб, сделать для него все. Если президент скажет, что меня готовы продать за хорошие деньги, даст добро на трансфер – можно будет о чем-то говорить. А захочет видеть меня в «Краснодаре» – останусь. Перешел бы я в «Зенит»? Думаю, нет. Зарекаться, говорить «никогда бы не перешел» не буду. Но в России не хотел бы играть нигде, кроме «Краснодара», – цитирует полузащитника Sport24.ru.
Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» заинтересована в трансфере российского футболиста.
Сулейманов выступает за краснодарскую команду с июля 2017 года. В этом сезоне он принял участие в 28 матчах, забив шесть голов и отдав столько же результативных передач. Его контракт в силе до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.
На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 35 очков.
Генерал ФСБ Юрий Ансимов: Будущее спорта - в руках ветеранов Каждый год спортивное сообщество Москвы отмечает День ветеранов бокса. В 2019-м прошло уже 23-е подряд чествование героев. 22.12.2019 07:00 Бокс НХЛ-2019. Что было: год больших русских свершений В уходящем году нам не удалось выиграть чемпионат мира, но зато россияне, как никогда, навели шороху в НХЛ. Да и сам сезон в североамериканской лиге получился сверхсенсационным. 27.12.2019 14:00 Хоккей Славин Виталий Сергей Тарасов: Все шло нормально, но Анси нас выбил из колеи В минувшие выходные во французском Анси завершился третий этап Кубка мира. Пока самый неудачный для нашей сборной. Биатлонный пелотон взял паузу до 9 января. 24.12.2019 20:00 Биатлон Волохов Юрий Дмитрий Яшкин: Соперник удивлен? Да я сам себя перехитрил Автор дубля в матче с ЦСКА, нападающий московского «Динамо» – о победе в столичном дерби. 25.12.2019 22:45 Хоккей Кузютина Елена Михаил Григоренко: Мои дети счастливы! Получают подарки дважды Нападающий ЦСКА – о матче против «Магнитки», предстоящем московском дерби и новогоднем настроении. 24.12.2019 22:15 Хоккей Кузютина Елена Туктамышева забыла тулуп, а в Красноярске скоро «-30». Стартует чемпионат России В четверг начинается чемпионат страны. По его результатам будет определен состав национальной сборной на ЧЕ и ЧМ в начале наступающего года. 25.12.2019 20:30 Фигурное катание Тигай Лев 3А+2Е. На чемпионате России начинается главное: схватка пяти суперзвезд В пятницу на первенстве страны в Красноярске в борьбу вступают Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. 27.12.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев Василий Демченко: Думаешь, как сыграть, а не куда перейти Вратарь магнитогорского «Металлурга» – об адаптации в новой команде и планах на Новый год. 25.12.2019 16:00 Хоккей Кузютина Елена С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав