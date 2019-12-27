Абелардо стал главным тренером «Эспаньола» Ранее он руководил такими командами, как хихонский «Спортинг» и «Алавес».

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«Эспаньол» на своем официальном сайте объявил о том, что главным тренером команды стал Абелардо Фернандес. Контракт с 49-летним специалистом действует до конца этого сезона.

Отмечается, что Абелардо проведет первую тренировку со своей новой командой 30 декабря.

В качестве тренера испанец известен по работе с хихонским «Спортингом» (2014-2017) и «Алавесом» (2017-2019).

Напомним, что 23 декабря руководство каталонского клуба уволило Пабло Мачина, проработавшего лишь два с половиной месяца – команда занимает последнее место в чемпионате Испании, набрав десять очков после 18 сыгранных туров.