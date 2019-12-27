Педро: Я ушел из «Барселоны», потому что был смелым

Полузащитник лондонского «Челси» Педро Родригес прокомментировал свое возможное возвращение в «Барселону» – он выступал за каталонцев с 2005 по 2015 год, став пятикратным чемпионом Испании и трехкратным обладателем Лиги чемпионов.
– Готов бросить все ради возвращения в «Барселону». Во время предсезонного турне мы играли с «Барсой». Тогда после разговора с тренером я увидел шанс, но дверь быстро закрылась. На данный момент, я не знаю, что со мной будет. Я покинул «Барселону», потому что был смелым. Приехал Неймар, и я стал играть меньше. Такие вещи случаются в футболе, – цитирует Педро L'Esportiu.
Контракт 32-летнего испанца с лондонской команды истекает следующим летом.
Напомним, что Педро перешел в «Челси» из «Барселоны» летом 2015 года за 27 миллионов евро. За это время он сыграл в 193 матчах – на его счету 42 забитых мяча и 26 ассистов. В составе английской команды он стал чемпионом Англии (2017) и победителем прошлогоднего розыгрыша Лиги Европы.
В текущем сезоне Педро провел десять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.
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