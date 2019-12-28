Защитник «Мордовии»: Думал, поставят задачу вернуться в РПЛ, а в итоге большие финансовые проблемы

Защитник «Мордовии» Денис Поярков рассказал о ситуации в клубе, который выступает в ФНЛ.
«Мне казалось, что «Мордовии» поставят задачу минимум вернуться в элиту, – приводит News.ru слова 30-летнего полузащитника. – А в итоге большие финансовые проблемы. Они возникли из-за того, что сама республика находится не в самом хорошем состоянии в плане денег».
Напомним, после 25 туров «Мордовия» набрала 19 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице первенства, отставая от 15-го, которое дает право сохранить место в ФНЛ, на семь очков.
Нынешний сезон стал первым для команды после возвращения из ПФЛ.
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