Защитник «Мордовии»: Думал, поставят задачу вернуться в РПЛ, а в итоге большие финансовые проблемы «Мордовия» занимает 18-е место в ФНЛ.

Защитник «Мордовии» Денис Поярков рассказал о ситуации в клубе, который выступает в ФНЛ.

«Мне казалось, что «Мордовии» поставят задачу минимум вернуться в элиту, – приводит News.ru слова 30-летнего полузащитника. – А в итоге большие финансовые проблемы. Они возникли из-за того, что сама республика находится не в самом хорошем состоянии в плане денег».

Напомним, после 25 туров «Мордовия» набрала 19 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице первенства, отставая от 15-го, которое дает право сохранить место в ФНЛ, на семь очков.

Нынешний сезон стал первым для команды после возвращения из ПФЛ.