«Вердер» планирует вернуть Вестергора Датский защитник выступал в немецкой команде с 2015 по 2016 год.

Центральный защитник «Саутгемптона» Янник Вестергор может вновь оказаться в чемпионате Германии. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, 27-летний игрок попал в сферу интересов «Вердера». Отмечается, что руководство клуба недовольно нынешним положением дел в обороне – на данный момент бременская команда пропустила больше всех в бундеслиге (41 мяч в 17 встречах).

Ранее Вестергор уже играл в чемпионате Германии, выступая в таких командах, как «Вердер», «Хоффенхайм» и менхенгладбахская «Боруссия». В общей сложности он принял участие в 185 матчах лиги, забив 14 голов и отдав две результативные передачи. За национальную сборную он отыграл 17 встреч (1 гол).

Датчанин перешел в «Саутгемптон» из «Боруссии» летом 2018 года за 25 миллионов евро. Его рассчитан до июня 2022 года.

В этом сезоне он сыграл в 11 матчах и отметился одним забитым мячом.

Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.