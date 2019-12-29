Серхио Агуэро: Догнать «Ливерпуль» теперь будет очень сложно Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро считает, что догнать «Ливерпуль» в турнирной таблице в этом сезоне будет сложно.

- Мы должны были сегодня побеждать. Рады, потому что нам нужны эти три очка. Я играю с отличными футболистами так, что забивать голы для меня просто.



Догнать «Ливерпуль» теперь будет очень сложно. Мы должны сосредоточиться только на победе в каждой встрече, потому что нам необходимо пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Мы должны играть так же в каждом матче и посмотреть, что из этого получится, - цитирует Агуэро BBC.

Напомним, что в воскресенье, 29 декабря, «Манчестер Сити» на своем поле обыграл ««Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0. После этой победы «горожане» набрали 41 очко и занимают третью строчку в турнирной таблице АПЛ, уступая лидирующему «Ливерпулю» 14 очков.