Мойес вновь возглавил «Вест Хэм» - Советский спорт
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30 декабря 2019 09:24ФутболНечаев Юрий

Мойес вновь возглавил «Вест Хэм»

Накануне клуб уволил Мануэля Пеллегрини.

Шотландский наставник Дэвид Мойес назначен главным тренером «Вест Хэма».

Контракт подписан на полтора года. Ранее Мойес уже возглавлял лондонский клуб с ноября 2017 по май 2018 года и занял с ним 13-е место в чемпионате Англии.

В текущем сезоне АПЛ «Вест Хэм» занимает 17-е место в турнирной таблице. Команда набрала 19 очков после 19 проведенных игр.

1 января лондонцы на своем поле примут «Борнмут».

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