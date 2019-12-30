Мойес вновь возглавил «Вест Хэм» Накануне клуб уволил Мануэля Пеллегрини.

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Шотландский наставник Дэвид Мойес назначен главным тренером «Вест Хэма».

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE — West Ham United (@WestHam) 29 декабря 2019 г.

Контракт подписан на полтора года. Ранее Мойес уже возглавлял лондонский клуб с ноября 2017 по май 2018 года и занял с ним 13-е место в чемпионате Англии.

В текущем сезоне АПЛ «Вест Хэм» занимает 17-е место в турнирной таблице. Команда набрала 19 очков после 19 проведенных игр.

1 января лондонцы на своем поле примут «Борнмут».