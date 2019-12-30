Мойес вновь возглавил «Вест Хэм»

Шотландский наставник Дэвид Мойес назначен главным тренером «Вест Хэма».
Контракт подписан на полтора года. Ранее Мойес уже возглавлял лондонский клуб с ноября 2017 по май 2018 года и занял с ним 13-е место в чемпионате Англии.
В текущем сезоне АПЛ «Вест Хэм» занимает 17-е место в турнирной таблице. Команда набрала 19 очков после 19 проведенных игр.
1 января лондонцы на своем поле примут «Борнмут».
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