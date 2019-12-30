Дэвид Мойес: Очень рад вернуться. Я скучал по «Вест Хэму» Шотландский специалист вновь возглавил лондонский клуб.

Шотландский тренер Дэвид Мойес поделился эмоциями после возвращения в «Вест Хэм».

«Очень рад вернуться. Я скучал по этому месту. Верю, что команда, которую я здесь получил, - лучший состав игроков, чем когда я возглавил клуб в первый раз. Поэтому с нетерпением жду совместной работы с ними. Сейчас у нас должна быть краткосрочная цель, чтобы добиться выхода из нынешнего положения. Для начала нужно сосредоточиться на ближайших играх», - цитирует Мойеса пресс-служба клуба.

Напомним, накануне «Вест Хэм» объявил о назначении шотландца на пост главного тренера.

Ранее Мойес уже возглавлял лондонский клуб с ноября 2017 по май 2018 года и занял с ним 13-е место в чемпионате Англии.

В текущем сезоне АПЛ «Вест Хэм» занимает 17-е место в турнирной таблице. Команда набрала 19 очков после 19 проведенных игр и опережает идущую в зоне вылета «Астон Виллу» всего на одно очко.

1 января лондонцы на своем поле примут «Борнмут».