Руссо во второй раз возглавил «Боку Хуниорс» (фото) Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Аргентинский специалист Мигель Анхель Руссо стал новым тренером «Боки Хуниорс».

Таким образом, 63-летний наставник сменил у руля команды Густаво Альфаро. Последний покинул клуб в связи с истечением трудового соглашения.

Что касается Руссо, то он уже работал с коллективом и выигрывал с ним Кубок Либертадорес в 2007 году. Его последним местом работы была перуанская «Альянса».

На данный момент «Бока Хуниорс» занимает второе место в таблице чемпионата Аргентины, набрав 29 очков.