Михаил Галактионов: Шапи нужно стабильно давать результат как в клубе, так и в сборной Футболист является воспитанником «Краснодара».

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Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поделился мнением о перспективах нападающего Магомеда - Шапи Сулейманова.

«Шапи - талантливый футболист, с хорошими задатками и качествами. И по человеческим качествам прекрасный парень. Но я считаю, все должно быть пошагово: Шапи из игрока, выходящего на замену, сейчас стал игроком стартового состава. В дальнейшем ему нужно стабильно давать результат как в клубе, так и в сборной. И если уже в этом статусе он будет выделяться, то, наверное, он сможет претендовать на предложение европейского гранда», - рассказал Галактионов в интервью «РИА Новости».

Накануне УЕФА включила Сулейманова в список из 50 молодых перспективных футболистов.

В текущем сезоне нападающий провел за «Краснодар» 28 матчей во всех турнирах. В его активе шесть голов и шесть результативных передач. «Краснодар» расположился на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 35 очков после 19 игр.

За молодежную сборную России Шапи провел шесть матчей и забил три гола.