Микель Артета: Пока не время делать изменения в команде Испанец считает, что он пока не смог в полной мере оценить сильные и слабые стороны коллектива.

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии команды накануне третьего раунда Кубка Англии, в котором лондонцы сыграют с «Лидсом»

– Лидерство во многом зависит от того, как команда живет вместе. У нас есть некоторые лидеры как на поле, так и в раздевалке. Некоторые оказывают необходимое влияние на игроков. Мы хотим делать вклад все вместе. Чем большую стабильность смогут показывать капитан и игроки, тем точнее мы сможем донести до болельщиков то, чего мы пытаемся добиться. На данный момент все хорошо. Пока не время делать изменения, потому что я пока не увидел, как дела обстоят на самом деле, – цитирует Артету Sky Sports.

Матч между «Арсеналом» и «Лидсом» состоится в Лондоне в понедельник, 6 января в 22.55 по московскому времени.