Адебайор может перейти в «Астон Виллу» Форвард является свободным агентом с декабря 2019 года.

35-летний нападающий Эммануэль Адебайор может вернуться в чемпионат Англии. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, в услугах тоголезца заинтересована «Астон Вилла», испытывающая проблемы в атакующей линии после травмы основного форварда Уэсли, купленного у «Брюгге» перед началом этого сезона за 25 миллионов евро.

Отметим, что «Астон Вилла» после 21 матча набрала 21 очко и занимает 17-е место в таблице чемпионата Англии.

Что касается Адебайора, то он находится в статусе свободного агента с начала декабря этого года после ухода из турецкого «Кайсериспора».

В своей карьере он играл за такие команды, как «Арсенал», «Манчестер Сити», «Реал» и «Тоттенхэм». На его счету 587 проведенных игр, в которых он забил 205 голов и отдал 65 результативных передач. В составе сборной Того он отличился 29 раз в 66 матчах.

В этом сезоне Адебайор сыграл в восьми встречах чемпионата Турции, отметившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что форвард может продолжить карьеру во французском «Ниме».