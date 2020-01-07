«Астон Вилла» арендовала Дринкуотера у «Челси» В этом сезоне полузащитник сыграл лишь в двух матчах.

«Астон Вилла» на своем официальном сайте объявила об аренде полузащитника «Челси» Дэнни Дринкуотера. 29-летний англичанин останется в команде до конца нынешнего сезона.

Первую часть сезона игрок провел был арендован «Бернли», однако принял участие только в двух матчах.

Напомним, что Дринкуотер перешел в «Челси» из «Лестера» летом 2017 года за 37,9 миллионов евро. С тех пор центральный полузащитник провел за лондонский клуб 23 встречи, записав на свой счет один забитый мяч.

На данный момент «Астон Вилла» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко после 21 сыгранного тура.