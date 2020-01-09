Иванович и Дзюба попали в сборную десятилетия «Зенита» Символическую команду составили по результатам опроса болельщиков.

ФК «Зенит» в своем твиттере представил сборную клубу по итогам десятилетия. 11 лучших игроков разных ампула были определены в ходе голосования болельщиков.

Вот как выглядит эта символическая команда

Вратарь: Вячеслав Малафеев.

Защитники: Александр Анюков, Николас Ломбертс, Бранислав Иванович, Доменико Кришито.

Полузащитники: Аксель Витсель, Анатолий Тимощук, Мигел Данни.

Нападающие: Андрей Аршавин, Халк, Артем Дзюба.

SQUAD 💙



The fan-voted Zenit Team of the Decade for 2010-19 is officially complete 🤩



Agree/Disagree on the whole with any of it? 🧐#TeamOfTheDecade 🦁 pic.twitter.com/gYUHOeTb0X — FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) January 8, 2020

Отметим, что двое игроков «сборной десятилетия» выступают за «Зенит» и в настоящее время. Это Бранислав Иванович и Артем Дзюба. Анатолий Тимощук помогает Сергею Семаку в тренерском штабе.

Также на попадание в число 11 лучших за 10 лет претендовали Юрий Лодыгин, Юрий Жирков, Эсекьель Гарай, Луиш Нету, Игорь Денисов, Роман Широков, Константин Зырянов, Сердар Азмун, Саломон Рондон и Александр Кержаков.

«Зенит» за прошлые 10 лет четырежды выиграл чемпионат России (в 2010, 2012, 2015 и 2019 годах), а также дважды завоевал национальный Кубок (в 2010-м и 2016-м).

После 19 туров нынешнего чемпионата команда Семака лидирует в РПЛ, опережая ближайшего преследователя «Краснодар» на 10 очков.