Иванович и Дзюба попали в сборную десятилетия «Зенита»

ФК «Зенит» в своем твиттере представил сборную клубу по итогам десятилетия. 11 лучших игроков разных ампула были определены в ходе голосования болельщиков.

Вот как выглядит эта символическая команда

Вратарь: Вячеслав Малафеев.

Защитники: Александр Анюков, Николас Ломбертс, Бранислав Иванович, Доменико Кришито.

Полузащитники: Аксель Витсель, Анатолий Тимощук, Мигел Данни.

Нападающие: Андрей Аршавин, Халк, Артем Дзюба.

