Кутроне готов сменить «Вулверхэмптон» на «Фиорентину» Форвард начинал карьеру в «Милане».

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Журналист Sky Sport Фабрицио Романо в своем твиттере написал о том, что английский «Вулверхэмптон» и итальянская «Фиорентина» договорились о переходе нападающего Патрика Кутроне. Флорентийцы возьмут воспитанника «Милана» в аренду до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа.

Patrick Cutrone to Fiorentina, here we go! Total agreement reached for a loan + obligation to buy (it’ll be activated on summer 2021). He’s going to leave EPL just 6 months after his arrival. Done deal. 🟣 #transfers #Wolves @SkySport — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2020

Патрик довольно ярко начинал карьеру в составе красно-черных, забив 10 голов в 28 матчах чемпионате Италии 2017/18. Второй полноценный сезон в «Милане» получился не таким успешном (лишь 3 гола в 34 встречах), но это не помешало «Вулверхэмптону» прошлым летом заплатить за нападающего 18 миллионов евро.

Вот только карьера в Англии у Кутроне не задалась. В 12 матчах АПЛ нынешнего сезона итальянец забил только два мяча, лишь трижды пробившись в стартовый состав.

«Фиорентина» занимает в чемпионате Италии 15-е место, набрав 18 очков в 18 матчах.