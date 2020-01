Кутроне готов сменить «Вулверхэмптон» на «Фиорентину»

Журналист Sky Sport Фабрицио Романо в своем твиттере написал о том, что английский «Вулверхэмптон» и итальянская «Фиорентина» договорились о переходе нападающего Патрика Кутроне. Флорентийцы возьмут воспитанника «Милана» в аренду до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа.

Patrick Cutrone to Fiorentina, here we go! Total agreement reached for a loan + obligation to buy (it’ll be activated on summer 2021). He’s going to leave EPL just 6 months after his arrival. Done deal. 🟣 #transfers #Wolves @SkySport