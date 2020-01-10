Лодыгин покинул «Газишехир» С этого дня россиянин стал свободным агентом.

29-летний голкипер Юрий Лодыгин расторг контракт с «Газишехиром» по обоюдном согласию. Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.

В этом сезоне Лодыгин провел пять встреч, пропустив 10 голов, сохранив ворота своей команды в неприкосновенности лишь в одном матче. «Газишехир» занимает девятое место в чемпионате Турции, набрав 24 очка после 17 сыгранных туров.

Отметим, что Лодыгин покинул «Зенит» в январе 2019 года – он выступал в команде на протяжении шести лет. После российского клуб он выступал за «Олимпиакос» и «Газишехир».