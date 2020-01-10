Глава объединения Russia Unites: Уровень агрессии на стадионах не зависит от наличия алкоголя - Советский спорт
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10 января 2020 21:00ФутболКорегин Владислав

Глава объединения Russia Unites: Уровень агрессии на стадионах не зависит от наличия алкоголя

По его мнению, главная проблема заключается в уровне организации массовых спортивных мероприятий.

Президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов прокомментировал поправки в законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения спортивных соревнований.

– Опыт нашей работы показал, что уровень агрессии на спортивных мероприятиях или в фан-зонах не зависит от наличия алкогольного пива. Это показали фан-зоны чемпионата мира 2018 года, где продавалось алкогольное пиво. За весь срок работы фан-зоны не было зафиксировано ни одного правонарушения, связанного с алкогольным опьянением. Порядок и безопасность зависят не от наличия точек с продажей пива, а от уровня организации массовых мероприятий, качества работы служб, обеспечивающих общественный порядок, грамотно организованной развлекательной программы, – цитирует Латыпова RT.

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