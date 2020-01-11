Фрэнк Лэмпард: Понимаю, что Педро хочет играть больше В этом сезоне игрок провел пять матчей в АПЛ.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал возможный уход из команды 32-летнего полузащитника Педро Родригеса.

– Он является частью моих планов. Он был в команде, когда мы начали сезон, но потом травмировался перед игрой с «Норвичем». Я понимаю, что Педро хочет играть больше. Он может дать команде многое благодаря своему опыту и умению разрывать линии соперника. Знаю, что его контракт истекает в конце года, но не смотрю так далеко. Он здесь, является частью команды, и мне нужны все. Сегодня ты находишься на скамье запасных, а уже завтра нужно выйти на поле и показать себя, – цитирует Лэмпарда Goal.com.

Напомним, что Педро перешел в «Челси» из «Барселоны» летом 2015 года за 27 миллионов евро. За это время он сыграл в 194 матчах – на его счету 42 забитых мяча и 27 ассистов. В составе английской команды он стал чемпионом Англии (2017) и победителем прошлогоднего розыгрыша Лиги Европы.

Контракт 32-летнего испанца с лондонской командой истекает следующим летом.

Ранее сообщалось, что Педро хотел бы вернуться в Барселону.