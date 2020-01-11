Первый гол Ибрагимовича после возвращения помог «Милану» обыграть «Кальяри»

В составе победителей голами отметились Рафаэл Леау (46-я минута) и Златан Ибрагимович (64).
Швед забил свой первый гол после возвращения в клуб. В матче 18-го тура против «Сампдории» он вышел на замену во втором тайме, но результативными действиями не отметился.
После этой игры «Милан», набрав 25 очков, занимает восьмую строчку в турнирной таблице серии А, «Кальяри» с 29 очками расположился на шестом месте.
В следующем матче 19 января «Милан» сыграет дома против «Удинезе», а «Кальяри» отправится в гости к «Брешии».
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Зима-2020 в РПЛ: каникулы аутсайдеров К концу первой декады января или максимум к середине первого месяца наступившего года клубы РПЛ по традиции выходят из отпуска и начинают подготовку к весенней части чемпионата. 03.01.2020 15:00 Футбол Мощенко Захар Дерево ценных пород. Для такого состава мужской эстафеты 4-е место – совсем не плохо На этапе КМ в Оберхофе российские биатлонисты в эстафете финишировали четвертыми. Причем в нашей команде не было ни Александра Логинова, ни Матвея Елисеева. 11.01.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев Лучший боксер, бой и нокаут. Все герои бокса в прошедшем году «Советский спорт» подвел итоги бокса в 2019 году и называет имена главных героев предыдущих 12 месяцев. 07.01.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав Четыре дня до… Олимпиады. Когда и где фигуристы начинают 2020 год На минувшей неделе заметных турниров не было. Однако кое-что интересное все-таки происходило – и к тому же новогодняя пауза вот-вот закончится. 06.01.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео) Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса. 15.12.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей Малкин забивал и отдавал, «Питтсбург» победил Обзор игрового дня в НХЛ. 11.01.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав Алиев – чемпион России, Даниелян прыгнул на пьедестал с 13-го места На чемпионате страны в Красноярске определились первые победители: у мужчин золото завоевал Дмитрий Алиев, в танцах первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 27.12.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев