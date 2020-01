Первый гол Ибрагимовича после возвращения помог «Милану» обыграть «Кальяри»

В составе победителей голами отметились Рафаэл Леау (46-я минута) и Златан Ибрагимович (64).

Швед забил свой первый гол после возвращения в клуб. В матче 18-го тура против «Сампдории» он вышел на замену во втором тайме, но результативными действиями не отметился.

После этой игры «Милан», набрав 25 очков, занимает восьмую строчку в турнирной таблице серии А, «Кальяри» с 29 очками расположился на шестом месте.

В следующем матче 19 января «Милан» сыграет дома против «Удинезе», а «Кальяри» отправится в гости к «Брешии».

After netting Milan's second goal against Cagliari away from home, Zlatan Ibrahimovic has now scored a professional goal in 4 different decades (from 1990s to 2020s). pic.twitter.com/wnPYMXAoaR