«Манчестер Юнайтед» разгромил «Норвич», «Эвертон» обыграл «Брайтон» - Советский спорт
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11 января 2020 19:54ФутболШарафудинов Виктор

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Норвич», «Эвертон» обыграл «Брайтон»

Команды Сульшера и Анчелотти одержали домашние победы в АПЛ.

В рамках 22-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0 на своем поле обыграл «Норвич», а «Эвертон» дома одолел «Брайтон» с результатом 1:0.

В игре «МЮ» – «Норвич» Маркус Рэшфорд сделал дубль, открыв счет на 27-й минуте и реализовав пенальти на 52-й. Также отличились Антони Марсьяль, и Мейсон Гринвуд, а Хуан Мата сделал две результативные передачи.

В матче «Эвертон» – «Брайтон» единственный гол забил на 38-й минуте бразильский хавбек хозяев Ришарлисон.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место, набрав 34 очка. У «Эвертона» – 22, и команда Карло Анчелотти идет на 11-й позиции. «Брайтон» располагается на 14-й строчке, имея 24 очка, а «Норвич» замыкает турнирную таблицу, оставаясь на 20-м месте с 14 очками.

В следующем туре 18 января состоятся матчи «Вест Хэм» – «Эвертон», «Брайтон» – «Астон Вилла» и «Норвич» – «Борнмут». 19 января «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с лидером АПЛ «Ливерпулем».

АПЛ. 22-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Норвич» 4:0 (1:0)

Голы: Рэшфорд, 27, 52 (пен.); Марсьяль, 54; Гринвуд, 76

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уильямс, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Перейра (Гринвуд, 71), Матич, Фред, Мата, Марсьяль (Гомес, 80), Рэшфорд (Джеймс, 59)

«Норвич»: Крул, Хэнли (Льюис, 80), Циммерманн, Байрэм, Ааронс, Вранчич (Амаду, 65), Тетти, Кэнтуэлл, Буэндиа, Маклин, Ида (Эрнандес, 65)

«Эвертон» – «Брайтон» 1:0 (1:0)

Гол: Ришарлисон, 38

«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Сидибе, Кин, Динь (Мина, 85), Бернард (Делф, 72), Сигурдссон, Уолкотт (Коулмэн, 74), Дэвис, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин

«Брайтон»: Райан, Бернардо, Данк, Уэбстер, Монтойя (Гросс, 62), Троссард, Стивенс (Мюррей, 72), Джаханбахш (Альсате, 62), Проппер, Даффи, Мопе

Предупреждения: Кэлверт-Льюин, 78; Пикфорд, 90+4 – Даффи, 79

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