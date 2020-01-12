В чемпионате Мальты полиция задержала игрока после того, как он ударил судью

Сергей Тарасов: Все шло нормально, но Анси нас выбил из колеиВ минувшие выходные во французском Анси завершился третий этап Кубка мира. Пока самый неудачный для нашей сборной. Биатлонный пелотон взял паузу до 9 января. 24.12.2019 20:00БиатлонВолохов Юрий
Их не догонишь. Россияне неудачно выступили в гонке преследованияЛогинов – 13-й, Елисеев – 30-й.21.12.2019 17:00БиатлонВолохов Юрий
Амир Мифтахов: Соперник полезет вам под кожуВратарь молодежной сборной России поделился эмоциями после возвращения с МЧМ-2020.07.01.2020 20:30ХоккейКузютина Елена
«Два финала» хоккея показали главную беду спортивной России – дефект восприятияОбозреватель «Советского спорта» настаивает: сейчас уже важно не то, что произошло в принципе (показ вместо финала МЧМ по одному из телеканалов игры от 2011 года), а то, что случилось позже. Реакции на казус нарастают, как снежный ком. А спорт – стоит в стороне.07.01.2020 16:00ХоккейАндронов Алексей
Армия уничтожила милицию. ЦСКА взял реванш у «Динамо»Московские армейцы, невзирая на кадровые потери, одержали волевую победу над бело-голубыми 4:1 и укрепили лидерство в Западной конференции.08.01.2020 20:00ХоккейДомрачев Владислав
Дерево ценных пород. Для такого состава мужской эстафеты 4-е место – совсем не плохоНа этапе КМ в Оберхофе российские биатлонисты в эстафете финишировали четвертыми. Причем в нашей команде не было ни Александра Логинова, ни Матвея Елисеева.11.01.2020 18:30БиатлонТигай Лев
Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактахВ ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48ТеннисМысин Николай
3А+2Е. На чемпионате России начинается главное: схватка пяти суперзвездВ пятницу на первенстве страны в Красноярске в борьбу вступают Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.27.12.2019 08:00Фигурное катаниеТигай Лев
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфиналВо втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева.14.11.2019 20:30ТеннисМысин Николай