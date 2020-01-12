В чемпионате Мальты полиция задержала игрока после того, как он ударил судью Встреча завершилась досрочно.

Инцидент произошел в матче второго дивизиона чемпионата Мальты между «Оратой Юс» и «Саннат Лайонс».

Как сообщает TVM, арбитр показал красную карточку игроку гостей Антуану Камиллери. Разъяренный футболист сначала набросился на главного судью, а затем несколько раз ударил по лицу его ассистента.

Сообщается, что Камиллери покинул стадион в наручниках в сопровождении полиции.