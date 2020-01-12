«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу» благодаря хет-трику Агуэро и дублю Мареза

Матч 22-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 1:6.

Первые два гола на 18-й и 24-й минутах забил Рияд Марез. Далее Серхио Агуэро оформил хет-трик (28-я, 57-я и 81-я). Автором четвертого гола «горожан» в концовке первого тайма стал Габриэл Жезус.

Лишь на первой добавленной минуте второго тайма Анвар Эль-Гази «размочил» счет, реализовав пенальти.

«Манчестер Сити» с трехматчевой победной серией опередил в турнирной таблице «Лестер» и вышел на второе место. В активе команды Хосепа Гвардиолы 47 очков после 22 туров. От «Ливерпуля» действующий чемпион Англии отстает на 14 очков. При этом у лидера нынешнего сезона один матч в запасе.

«Астон Вилла» находится в зоне вылета, занимая 18-е место с 21 очком.

18 января «Манчестер Сити» сыграет дома с «Кристал Пэлас», а бирмингемцы сыграют в гостях с «Брайтоном».