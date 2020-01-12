Агуэро стал лучшим иностранным бомбардиром АПЛ, а также побил рекорд по количеству хет-триков

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В матче 22-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Астон Виллу» со счетом 6:1, а аргентинский нападающий «горожан» Серхио Агуэро сделал 12-й рекордный хет-трик в АПЛ.

Всего на счету 31-летнего Агуэро 177 голов в 255 матчах чемпионата Англии. После игры в Бирмингеме Серхио стал лучшим бомбардиром-иностранцем в истории АПЛ. Прежде этот статус принадлежал французу Тьерри Анри, который забил 175 голов в составе «Арсенала». Анри играл за канониров с 1999 по 2007 годы, а также два месяца зимой 2012-го.

В общей таблице лучших бомбардиров АПЛ Агуэро занимает пятое место уступая англичанам Фрэнку Лэмпарду (177 голов), Энди Коулу (187), Уэйну Руни (208) и Алану Ширреру (260).

Кстати, прежний рекорд по количеству хет-триков в АПЛ принадлежал как раз Ширеру. Алан, выступая за «Блэкберн» и «Ньюкасл», 11 раз забивал по три и более мячей в матчах чемпионата Англии.

В «Манчестер Сити» аргентинец перешел в июле 2011 года из мадридского «Атлетико». В нынешнем сезоне на его счету 13 голов в 16 матчах чемпионата.