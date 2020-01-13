Флорентино Перес: «Реал» находится на правильном пути Мадридцы завоевали Суперкубок Испании.

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Президент «Реала» Флорентино Перес поделился эмоциями после победы над «Атлетико».

«Мы играли без ряда лидеров: Эдена Азара, Гарета Бэйла и Карима Бензема. Зидану удалось собрать команду и взять этот трофей. Я думаю, мы находимся на правильном пути, чтобы вернуться после небольшого спада. У Зидана теплые отношения с Мадридом. Он решил отдохнуть и теперь вернулся с новой энергией», - приводит слова Переса Marca.

Напомним, вчера в Саудовской Аравии завершился розыгрыш Суперкубка Испании. Впервые в истории за трофей боролось сразу четыре команды. В полуфинале «Реал» обыграл «Валенсию» со счетом 3:1, а в решающем матче оказался сильнее «Атлетико» в серии пенальти (0:0; 4-1 - пен.).

«Реал» выиграл Суперкубок Испании в 11-й раз.