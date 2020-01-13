Хеведес договорился о контракте с «Кельном» «Козлы» могут арендовать немца до конца сезона.

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес может продолжить карьеру в «Кельне», сообщает Bild.

По информации источника, 31-летний немец согласовал условия личного контракта с «козлами» и готов пойти на понижение зарплаты. При этом «Кельну» пока не удается договориться с вице-чемпионами России. Клубы обсуждают аренду игрока до конца сезона, однако в позициях сторон остаются разногласия в вопросах финансовой компенсации и опции выкупа.

Хеведес выступает за «Локомотив» с лета 2018 года. За полтора сезона он провел за команду 47 матчей, в том числе 21 – в нынешнем сезоне, и забил четыре гола. Контракт защитника рассчитан до 2021 года.

Отметим, что после первого круга «Кельн» набрал 17 очков и занимает 15-е место в бундеслиге, опережая на два очка стоящую на вылет «Фортуну».