Роман Еременко: Очень ждал зимних сборов, поэтому с удовольствием втягиваюсь в работу Контракт 32-летнего игрока с «Ростовом» действует до 30 июня 2023 года.

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко рассказал о своем физическом состоянии во время зимних сборов команды, начавшихся сегодня в Абу-Даби.

– Самочувствие отличное. Очень ждал сборов и с удовольствием втягиваюсь в работу. К сожалению, из-за травмы пропустил последние игры перед зимней паузой, поэтому работаю очень усердно. Мне бы хотелось передать всем нашим болельщикам привет и поблагодарить за поддержку в первой половине сезона, – цитирует Еременко официальный сайт «Ростова».

Напомним, что игрок выступает за ростовскую команду с января 2019 года. В этом сезоне 32-летний полузащитник сыграл в 14 матчах – на его счету четыре гола и три результативные передачи.

На данный момент «Ростов» занимает третье место, набрав 34 очка после 19 туров.