Гарет Саутгейт: Перед Евро Англия больше внимания уделит игре в обороне Сборная Англии вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями по поводу будущего чемпионата Европы 2020 года – его команда попала в группу D, где ее соперниками станут Хорватия, Чехия и победитель плей-офф Лиги наций (Норвегия, Сербия, Шотландия, Израиль).

– У нас неплохие шансы оказаться в решающих стадиях турнира. Однако я все еще думаю, что Франция и Бельгия доказали, что они являются топ-сборными в Европе и мире. Португалия – действующий чемпион Европы и победители Лиги наций – подкованная команда, которая знает как побеждать. Наш состав становится все моложе и моложе, мы должны быть осторожны с этим процессом. Я думаю, что мы больше внимания уделим игре в обороне, чем было до этого момента. Когда мы защищались компактно, у нас не было слишком много проблем. Они появились, когда мы теряли мяч и позволяли противнику проводить контратаки, – цитирует Саутгейта Sky Sports.

Напомним, что в отборочном турнире к Евро-2020 сборная Англии заняла первое место (группа А), одержав семь побед в восьми матчах. В общей сложности команда забила 37 голов и пропустила шесть мячей.