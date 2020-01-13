Галимов вернулся в «Урал» Россиянин сыграл в 14 матчах этого сезона.

Официальный сайт «Пюника» объявил о том, что 19-летний полузащитник Александр Галимов покинул команду. Российский игрок выступал в армянской команде на правах аренды и теперь вернулся в «Урал».

В этом сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах (гол и передача), два из которых – в квалификации Лиги Европы против «Вулверхэмптона» (0:4) и «Яблонеца» (2:1).

Напомним, что 14 января «Урал» отправится в Кипр на первый зимний сбор, который продлится до 27 января.

На данный момент екатеринбургская команда занимает девятое мест в турнирной таблице, набрав 24 очка.